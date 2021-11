Sphinx-Allee wieder eröffnet

Die restaurierte Sphinx-Allee in Luxor ist wieder geöffnet. Ägypten will mit dem Unesco-Kulturerbe für sich als Tourismusziel, auch in Corona-Zeiten, werben.

