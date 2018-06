Frauenstaffel verpasst Podest

Darja Domratschewa Quelle: ap

Statt des dritten Olympiasieges einer deutschen Staffel nach 1998 und 2002 wurden Erinnerungen an den völlig verkorksten Auftritt von Sotschi wach. Vor vier Jahren landete das DSV-Team auf Rang elf. Schlussläuferin Dahlmeier verpasste trotz ihrer Aufholjagd im Alpensia Biathlon Centre nach Gold im Sprint und der Verfolgung sowie Bronze im Einzel ihre vierte Medaille, damit wäre sie zur erfolgreichsten deutschen Winter-Olympionikin bei einer Olympia-Ausgabe avanciert. Gold ging nach 4x6 km an Weißrussland vor Schweden (+10,7 Sekunden) und Frankreich (+17,6). Für die weißrussische Schlussläuferin Darja Domratschewa war es nach dreimal Gold in Sotschi der vierte Olympiasieg. Domratschewa (4-1-1) löste damit Kati Wilhelm (3-3-1) als erfolgreichste Biathletin der Olympia-Geschichte ab. Das deutsche Quartett lag im Ziel satte 53,9 Sekunden zurück.