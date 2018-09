Nachrichten | heute - Stand der Ermittlungen in Las Vegas

Drei Wochen nach dem Anschlag in Las Vegas ist das Motiv des Attentäters, der 58 Menschen aus seinem Hotelzimmer heraus erschoss, noch immer unklar. Die Metropole ist zerrissen: während viele am Anschlagsort trauern, fehlt es anderen an Respekt vor den …