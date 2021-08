Bundespräsident Steinmeier äußert sich in einer Rede zur aktuellen Situation in Afghanistan. Es sei eine "menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen", so Steinmeier.

