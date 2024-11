Stellenabbau bei ZF

von Carsten Heckes 11.11.2024 | 12:00 |

Der Auto-Zulieferer ZF leidet unter der Krise in der Automobilbranche, es droht ein massiver Stellenabbau. Allein am Werk in Saarbrücken sollen bis Ende 2025 1800 Stellen wegfallen.