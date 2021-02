Der Energiekonzern Siemens Energy will Kosten sparen und bis 2025 weltweit 7.800 Stellen abbauen. Davon sollen 3.000 Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen, so das Unternehmen.

1 min 1 min 02.02.2021 02.02.2021 Video verfügbar bis 01.02.2022 Video herunterladen