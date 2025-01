Knapper erster Wahlgang : Präsidenten-Stichwahl in Kroatien

12.01.2025 | 12:05 |

In Kroatien stehen sich zwei Kandidaten in der Stichwahl um das Präsidentenamt gegenüber. Es treten an, Amtsinhaber Zoran Milanovic und der konservative Dragan Primorac.