Solarbranche : Strom und Wärme aus Sachsen

von Steffi Moritz-Möller 15.04.2024 | 12:43 |

Hochsubventionierte chinesische Produkte überschwemmen den deutschen Markt - auch in der Solarbranche. Ein Unternehmen in Sachsen will den Chinesen die Stirn bieten.