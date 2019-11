Die Buschbrände nördlich von Sydney haben die australische Metropole in dichte Rauchwolken gehüllt. Gesundheitsbehörden wiesen an, Kinder möglichst in Gebäuden zu lassen.

