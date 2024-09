Bereich mit Straßenbahngleisen : Dresden: Teile der Carolabrücke eingestürzt

11.09.2024 | 09:51 |

In Dresden sind in der Nacht große Teile der Carolabrücke in die Elbe gestürzt. Betroffen ist ein Abschnitt, auf dem die Straßenbahngleise verliefen. Verletzt wurde niemand.