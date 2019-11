Wir haben eine Monsterstimmung und ein tolles Team über die Jahre. Philipp Kohlschreiber

Nur einige Hundert Zuschauer hatten sich am spärlich besetzten Court 2 eingefunden, ein Großteil davon chilenische Anhänger. Stimmung kam nur selten auf - kein Vergleich zu den argentinischen Fans am Vortag, die mit Trommeln und lautstarken Gesängen für Davis-Cup-Atmosphäre gesorgt hatten. Die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann hatte am Mittwoch Argentinien klar mit 3:0 besiegt. Als Sieger der Gruppe C trifft Deutschland im Viertelfinale am Freitagabend auf Großbritannien um oder Kasachstan.