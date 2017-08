Boris Becker ist der neue "Männer-Chef"

Das gaben Becker und der DTB am Mittwoch während einer Pressekonferenz im Plenarsaal des Römers in Frankfurt am Main bekannt. Vor rund 100 Journalisten und 14 TV-Teams bestätigten Becker und der Verband im Frankfurter Römer die seit Anfang der Woche schwelenden Gerüchte um den "Head of Men's Tennis".