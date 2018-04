DFB-Elf ringt Spanien ein Remis ab

Schon am Dienstag muss sich die DFB-Auswahl gegen Brasilien erneut beweisen. Bei der finalen Sichtung vor der Bekanntgabe des WM-Kaders am könnte in Berlin der 38 Jahre alte Ungeschlagen-Rekord von 23 Partien unter Jupp Derwall egalisiert werden. Zum Experimentieren war diesmal keine Zeit. Sieben Weltmeister und vier Confed-Cup-Gewinner um Kapitän Sami Khedira bot Löw bei der Premiere in den grünen Trikots in seiner Startformation auf, die auch am 17. Juni gegen Mexiko in Moskau denkbar wäre.



Gegen die elf deutschen Turniersieger der Jahre 2014 oder 2017 zeigten die Spanier sofort, dass das Duell kein Freundschaftsspiel sein konnte. In unfassbar hohem Tempo und mit großer Ballsicherheit agierten Andres Iniesta und seine Kollegen. Die DFB-Elf bekam erstmal überhaupt keine Zugriff auf den Gegner.