Start der Wintersaison : Erneute Fahrverbote in Tirol

20.12.2024 | 09:28 |

Zum Start der Wintersaison treten in Tirol erneut Fahrverbote in Kraft. An Wochenenden und Feiertagen darf zwischen 7 und 19 Uhr auf den Hauptverkehrsrouten gefahren werden.