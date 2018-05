Hütter zur Eintracht - Hasenhüttl und RB trennen sich

Eintracht Frankfurt ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Niko Kovac fündig geworden. Der Österreicher Adi Hütter übernimmt bei den Hessen. Der Coach des Schweizer Meisters Young Boys Bern wechselt zur neuen Saison an den Main. Der 48 Jahre alte Hütter hatte die Young Boys Bern in seiner dritten Saison zum ersten Meistertitel in der Schweiz seit 32 Jahren geführt. Am 27. Mai kann Hütter mit einem Sieg im Pokalfinale gegen den FC Zürich sogar das Double holen.