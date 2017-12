Nachrichten | heute - Trump: Schärfere Einreisekontrollen

Nach dem Terror-Anschlag in New York hat US-Präsident Trump schärfere Einreisekontrollen angekündigt. Mit einem Kleinlaster raste der Attentäter am Dienstag in Fußgänger und Radfahrer. Acht Menschen kamen dabei ums Leben, elf weitere wurden verletzt.