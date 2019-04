Der Präsident wirft die Fäuste in die Luft, gibt sich als einer von ihnen, zieht an der Hupe. Es dröhnt und wirkt wie das Pfeifen im Walde. Trump macht sich Mut, das Publikum lacht, schießt Fotos und der Staatschef schließt die Tür. Abfahren kann er nicht – sein Truck steht Auge in Auge mit einem zweiten vor dem Weißen Haus. Symbolbild für die Konfrontation im Gerangel um Obamacare. Weil der Präsident seine eigenen Reihen nicht schließen konnte, ist die Abstimmung im Capitol verschoben worden. Trump im Truck – ausgebremst.