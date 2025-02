EU-Reaktion auf Trump-Zölle

von Wiedeking, L. / Pettini, A. 11.02.2025 | 17:00 |

Ab Mitte März will US-Präsident Trump Zölle auf alle Stahl- und Aluminium-Importe in Höhe von 25% erheben. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte nun Gegenmaßnahmen an.