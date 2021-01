Der deutsche Staat kann sich als Großaktionär in größerem Umfang an dem Reisekonzern Tui beteiligen. Umsatzeinbrüche inmitten der Corona-Pandemie sollen so aufgefangen werden.

