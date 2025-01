U-Ausschuss zum Anschlag in Magdeburg

von H. Mikulas / A. Weise 22.01.2025 | 17:43 |

Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Ministerpräsident Haselhoff kündigte eine "rückhaltlose" Aufklärung an.