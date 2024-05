Gefahr einer Hungerkatastrophe : UN besorgt über Lage im Gazastreifen

23.05.2024 | 09:00 |

Das UN-Welternährungsprogramm warnt vor einer Verschlechterung der Versorgung in Gaza. Es kommen immer weniger Hilfsgüter an. Über 900.000 Vertriebenen mangelt es an Grundlegendem.