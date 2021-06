Gewitter und Starkregen haben in vielen Haushalten in Nordrhein-Westfalen zu vollgelaufenen Kellern geführt. In Köln haben heftige Regenfluten eine U-Bahn lahmgelegt.

1 min 1 min 20.06.2021 20.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.06.2022 Video herunterladen