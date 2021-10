USA ziehen wieder in UN-Menschenrechtsrat

Die USA kehren in den UN-Menschenrechtsrat zurück. In Trumps Regierungszeit war das Land ausgetreten. US-Außenminister Blinken kündigte eine aktive Rolle seines Landes an.

