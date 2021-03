In Venedig dürfen Kreuzfahrtschiffe vorerst nicht mehr in Zentrumsnähe anlegen. Grund: Die Wellen, die die Schiffe verursachen, greifen das Fundament der Lagunenstadt an.

