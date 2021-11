Starke Unwetter in Italien sorgen aktuell für Überschwemmungen in Venedig. Der Pegel stieg am Abend auf fast 1,4 Meter an – ab dann gilt die höchste Alarmstufe.

