„Ehrenmord"-Prozess: Freispruch

Mehr als zwölf Jahre nach dem Mord an der Deutsch-Türkin Hatun Sürücü in Berlin sind zwei ihrer Brüder in der Türkei in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Man könne die Beihilfe zur Tötung nicht beweisen.