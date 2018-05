Nachrichten | heute - Rückruf verseuchter Eier

Die niederländischen Behörden haben Millionen mit einem Insektizid verseuchte Eier zurückrufen lassen. Auch in Deutschland sollen belastete Eiern in den Umlauf gekommen sein: Allein in Niedersachsen spricht man von 1,3 Millionen Eiern.