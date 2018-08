Noch 20 h Stunden

Nachrichten | heute - Autor Akhanli wieder frei

Der in Spanien verhaftete Schriftsteller Dogan Akhanli ist aus der Haft entlassen worden. Die Richter in Madrid entschieden, dass er die Stadt aber vorerst nicht verlassen dürfe. Er war am Samstag auf Gesuch der Türkei in Spanien festgenommen worden.