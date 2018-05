Nachrichten | heute - Bundesweite Streiks an Kliniken

Die Streiks an Kliniken weiten sich aus. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mitteilte, wurden Beschäftigte in Krankenhäusern mehrerer Bundesländer zum Streik aufgerufen. Hintergrund ist der Personalmangel in den Kliniken.