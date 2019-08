Wegen erneuter Proteste gegen die Regierung sind Abflüge am Flughafen in Hongkong eingestellt worden. Erst am Montag war der Flugbetrieb wegen tausenden Demonstranten lahmgelegt.

