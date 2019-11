Das Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit 88 Migranten an Bord darf in Italien anlegen. Das entschied das Innenministerium. Die Crew war eigenmächtig in Hoheitsgewässer eingefahren.

