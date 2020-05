Ausbreitung des Corona-Virus hält an

Laut Johns-Hopkins-Universität gibt es in Deutschland über 150 Tausend Corona-Fälle. Circa fünf Tausend Menschen sind an dem Virus gestorben, 229 Tote mehr als am Vortag.

Beitragslänge: 1 min Datum: 23.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.04.2021