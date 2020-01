Australien: Marine evakuiert Anwohner

Das Flammeninferno in Australien treibt Tausende Menschen in die Flucht. Küstenanwohner, die an die Strände geflüchtet waren, mussten durch die Marine in Sicherheit gebracht werden.

