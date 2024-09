Für Gespräche in Saudi-Arabien : Baerbock reist erneut in den Nahen Osten

05.09.2024 | 07:45 |

Außenministerin Baerbock ist erneut für Gespräche über die Lage in Gaza und eine mögliche Waffenruhe in den Nahen Osten gereist. Zunächst stehen Gespräche in Saudi-Arabien an.