In diesem Jahr geht der Georg-Büchner-Preis an den Schweizer Lukas Bärfuss. Er sei ein herausragender Erzähler und Dramatiker, so die Jury. Dotiert ist der Preis mit 50.000 Euro.

