Berlin: Liberale Moschee eröffnet

In Berlin eröffnet eine Moschee, in der Frauen und Männer gemeinsam am Gebet teilnehmen dürfen. Erstmals in Deutschland wird dort auch eine Frau als Imamin predigen. Idee und Projekt stammen von Imamin, Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin, Seyran Ates.