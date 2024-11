Bundestagswahl 2005 : Schröder attackiert Merkel nach Niederlage

21.11.2024 | 12:17 |

In der Fernsehrunde am Abend der Bundestagswahl am 18. September 2005 ist noch nicht klar, dass Merkel neue Kanzlerin wird. Amtsinhaber Gerhard Schröder greift sie scharf an.