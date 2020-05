Bilanz Bayern

ZDF-Landeskorrespondentin Patricia Schäfer hat am Isarufer beobachtet, wie die Menschen in München die Lockerungen genießen - vor allem "Singles und Kinder natürlich". Allerdings nehmen es viele mit den Abstandsregelungen nicht mehr so genau.

