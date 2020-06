Die Wirtschaft vieler Länder leidet in der Corona-Krise – so auch in Großbritannien und den USA. ZDF-Korrespondentin Sina Mainitz spricht über die Reaktion der deutschen Börse auf die Einbrüche.

