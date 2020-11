In Berlin tagt der Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz 2016. Dabei räumte BKA-Chef Münch Schwachstellen in der Terrorabwehr ein.

