Nachrichten | heute - Live: Bürgerdialog in Bottrop

Mit "Moma vor Ort" geht das ZDF-Morgenmagazin an Brennpunkte in Deutschland, greift Probleme auf, die das ganze Land betreffen. In Bottrop stellt sich u.a. ZDF-Chefredakteur Peter Frey in einem Bürgerdialog Fragen und Kritik.