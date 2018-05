Nachrichten | heute - Penélope Cruz über "Everybody Knows"

"Es war die schwierigste Rolle, die ich bisher gespielt habe" sagt Penélope Cruz über ihren neuen Film "Everybody knows", der in diesem Jahr die Filmfestspiele in Cannes eröffnet hat. Sie spielt darin eine verzeweifelte Mutter, die nach ihrem Kind sucht.