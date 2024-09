Bauarbeiten in Dresden : Feuerwehreinsatz an Carolabrücke beendet

15.09.2024 | 08:55 |

An der Carolabrücke in Dresden wurde der Einsatz der Feuerwehr beendet. Ein Teil der Brücke liegt noch in der Elbe, birgt aber keine Gefahr, wenn es zum Hochwasser kommt.