Kurz vor der Landtagswahl liegt die CDU in Sachsen mit 31 Prozent klar vorn. In Brandenburg führt die SPD mit 20 Prozent, die AfD folgt mit 19 Prozent, so das ZDF-Politbarometer.

Beitragslänge: 1 min Datum: 23.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.08.2020