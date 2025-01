Chemnitz ist Europäische Kulturhauptstadt

von Cornelia Schiemenz 03.01.2025 | 12:00 |

Chemnitz ist gemeinsam mit Nova Gorica in Slowenien und Gorizia in Italien Europäische Kulturhauptstadt 2025. Die offizielle Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres ist am 18. Januar.