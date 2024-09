Gipfel in Peking : China will Zusammenarbeit mit Afrika ausbauen

05.09.2024 | 08:06 |

In Peking startet ein Gipfel mit rund 50 Delegationen aus Afrika. China plant, seine Investitionen in Afrika auszubauen und kündigt Darlehen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar an.