Chinas Präsident Xi trifft Merkel

Bundeskanzlerin Merkel hat am Mittwoch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Berlin empfangen. Zwei Tage vor Beginn des G20-Gipfels berieten Merkel und Xi über bessere Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Finanzen.