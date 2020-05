Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Gesundheitsämtern für ihre besonderen Leistungen in der Corona-Krise gedankt. "Die öffentlichen Gesundheitsämter und der öffentliche Gesundheitsdienst haben in der Bekämpfung dieser Pandemie eine zentrale Rolle bekommen", sagte sie nach einer Videokonferenz mit dem Gesundheitsamt des sachsen-anhaltischen Landkreises Harz am Montag in Berlin.