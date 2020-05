In Spanien steht die erste Lockerung der Corona-Maßnahmen an. Ein Großteil der Spanier dürfen an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Die Ausgehsperre bleibt ansonsten bestehen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 13.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.04.2021