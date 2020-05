Restaurants und Gaststätten dürfen in Mecklenburg-Vorpommern am 9. Mai öffnen. Am 18. Mai sollen dann Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen folgen, so Ministerpräsidentin Schwesig.

